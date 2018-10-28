В Днепропетровской области, на трассе Харьков – Симферополь при движении загорелся автобус с 10 пассажирами.

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, пишет 24 канал.

Спасатели установили, что во время движения загорелся рейсовый автобус "ЭТАЛОН". В автобусе находилось 10 человек, люди покинули автобус самостоятельно до приезда спасателей.

Как отметили в ГСЧС, в 12:58 пожар был локализован и в 13:24 ликвидирован. Огонь полностью уничтожил автобус. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации тушения пожара привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.

Как сообщалось ранее, в Китае в реку с 60-метрового моста упал пассажирский автобус, после чего погрузился под воду на глубину около 50 метров.