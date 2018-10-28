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В Китае в реку с 60-метрового моста пассажирский автобус, после чего погрузился под воду на глубину около 50 метров. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Как сообщает издание, инцидент произошел около 10:00 по местному времени на юго-западе Китая в городе Чунцин.

Автобус слетел с моста в результате столкновения с автомобилем, который ехал на встречу по мосту с четырьмя полосами.

Сейчас выясняется, сколько пассажиров находилось в автобусе на момент ДТП, но сообщается, что спасатели выловили тела двух человек.

Как сообщалось ранее, немецкий автобус, перевозивший преимущественно подростков-туристов в Италию, в воскресенье попал в ДТП возле швейцарского города Лугано.
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