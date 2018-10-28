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Польский альпинист Войцех Ябчинский, который поднялся на высочайшую вершину своей страны — гору Рысы в Высоких Татрах — был поражен, обнаружив там рыжего кота, который небрежно облизывал лапы с видом полнейшего равнодушия, пишет Вокруг Света.

Войцех сфотографировал животное на смартфон. Оба они в это время находились  на северо-западной вершине горы, высота которой составляет 2499 метров.

В своем профиле на Facebook Ябчинский написал, что кот, похоже, совсем не боялся человека и с готовностью подошел к нему, когда тот достал из рюкзака свой обед. Однако сыром не заинтересовался.

Неясно, как кот оказался на вершине горы, но у альпиниста есть своя теория: «По-моему, он пришел из маленькой хижины для туристов под вершиной Рысы на словацкой стороне горы, но это всего лишь гипотеза», — сказал он.

Когда фотограф поделился снимками в соцсетях, некоторые комментаторы справедливо заметили, что коту опасно находиться на такой высоте — он просто может замерзнуть, поэтому не мешало бы кому-то «продемонстрировать немного сочувствия и попробовать отнести кота в приют».

Для справки: Рысы расположена на польско-словацкой границе в Высоких Татрах. Имеет три вершины, из которых самая высокая (средняя) находится на территории Словакии, а северная является самой высокой точкой Польши.
ForUm

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