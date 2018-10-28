«Что имеем – не храним, потерявши – плачем» – гласит народная мудрость. Иногда мы совершаем ошибки в отношениях с мужчинами, действуя из лучших побуждений, а выходит все с точностью до наоборот. Универсальный рецепт счастья дать невозможно, но типовых ошибок легко избежать, зная, что раздражает мужчину априори, пишет lady.siteua.org.

Стремление к идеалу

Желая стать совершенством для своего избранника, девушки идут на многое: готовят не хуже Джейми Оливера 7 дней в неделю (в том числе те, кто раньше никакого интереса к кулинарии не проявлял), учатся разбираться в футболе и тонкостях зимней рыбалки и даже отказываются от собственных увлечений. Он возвращается с работы – на столе ужин из трех блюд, любимая женщина при полном параде, а дома чистота и порядок. И так каждый день. Парадокс в том, что порой излишняя старательность только раздражает мужчин, а все «готовенькое» лишает мотивации что-то делать для отношений. Поскольку поводов для претензий он не находит, то начинает злиться без видимых причин. Иногда можно и постель оставить расправленной с утра до вечера, и чтобы вместо гурманских блюд на ужин была банальная пицца – съесть ее желательно, не покидая той же постели.

Тотальный контроль

Ежевечерний просмотр его френдленты в соцсетях с непременными вопросами «кто это так улыбается рядом с тобой на фото?», поток смс, когда он просто отправился в бар с друзьями, непрекращающиеся звонки могут сыграть с вами злую шутку. Зачастую чем сильнее вы требуете с возлюбленного отчета, тем меньше его желание давать ответы. Помните, что любимая женщина должна интриговать и быть чуть недоступной для своего избранника даже спустя 10 лет брака.

Претензии по поводу работы

Недовольство по поводу его задержек в офисе и постоянной занятости в выходные дни могут говорить о том, что вы беспокоитесь о здоровье любимого мужчины и нуждаетесь в его внимании. Однако он видит ситуацию несколько иначе: вы настойчиво мешаете ему строить карьеру, когда дела только пошли в гору. Домашние скандалы не дают ему сосредоточиться и еще сильнее утомляют. Кому захочется в конце напряженного дня возвращаться домой, где ждет очередной разбор полетов? Старайтесь поддерживать его начинания и способствовать успехам, ведь лишь с вашей помощью он сможет справиться с любой задачей.

Женские слезы

Женские слезы бывают разными, и чтобы мужчина мог понять, плачете ли вы от счастья, вам просто грустно, или вас кто-то обидел, вы должны провести вместе не один день и даже месяц. Перед проявлениями женских эмоций мужчины иногда чувствуют себя растерянными, виноватыми или обманутыми, рассматривая их как способ манипуляции. А то, чего они не понимают, автоматически переводится в область страхов. Старайтесь контролировать свои эмоции и без особых на то причин не устраивать «потоп».