Из-за забастовки грузчиков компании-оператора багажа Aviapartner в аэропорту Брюсселя в воскресенье отменили четверть рейсов, пишет УНИАН.

Всего начиная с четверга, с момента как началась забастовка работников Aviapartner, в аэропорту Брюсселя отменили 530 рейсов. При этом многие пассажиры были вынуждены провести ночь в аэропорту.

В воскресенье из-за забастовки были отменены 150 из 550 рейсов.

Забастовка сотрудников компании, которая отвечает за погрузку и выгрузку багажа, задел рейсы авиакомпаний Aer lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Serbia, Air Transat, ANA - All Nippon Airways, BMI Regional, British Airways, CSA Czech Airlines, EasyJet, El Al , Ethiopian Airlines, Etihad Airways, FlyEgypt, Iberia, KLM, Ryanair, SAS, TUI fly, Tunisair, Turkish Airlines и других.

Бастующие требуют улучшения условий труда и увеличения финансовых компенсаций, также они не довольны тем, что у них нет точного графика перерывов на обед.

Как сообщалось ранее, пилоты ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair в пятницу, 10 августа, начали самую масштабную забастовку в истории перевозчика.