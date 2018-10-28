Накануне вечером в Вильнюсе на церемонии вручения наград Балтийской Ассамблеи одну из медалей получил руководитель группы эстонско-украинской дружбы в парламенте Эстонии (Рийгикогу) Йоганнес Керт.
Его наградили за поддержку территориальной целостности и евроинтеграции Украины.
Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR со ссылкой на пресс-службу Рийгикогу, пишет День.
«Йоханнес Керт получил медаль за поддержку территориальной целостности Украины и ее вступления в ЕС», - говорится в сообщении.
Балтийская Ассамблея является международной организацией, которая способствует сотрудничеству парламентов Латвии, Литвы и Эстонии. Она была основана 8 ноября 1991 в Таллинне. Согласно решению президиума Балтийской Ассамблеи, медали ассамблеи выдаются за деятельность по укреплению единства и сотрудничества между балтийскими государствами. Награды присуждаются с 2002 года.
Йоханнес Керт - известный эстонский политик, бывший военный. Был командующим Эстонскими силами обороны в 1996-2000 г.г. Последнее воинское звание - генерал-лейтенант (1998).
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