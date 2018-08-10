также в разделеМир
The Atlantic: Через несколько месяцев США ужесточат санкции против РФ 36
Юг Франции охватило мощное наводнение, эвакуированы сотни человек 32
Удар по автобусу с детьми в Йемене: число погибших выросло до 50 27
Медведев сравнил новые санкции против РФ с объявлением войны 50
КНДР выдвинула США ультиматум по санкциям 52
В стамбульском аэропорту столкнулись пассажирские самолеты 44
США планируют создать космические силы до 2020 года 35
Греция начала отказывать в визах священникам РПЦ 38
В Минске задержали главного редактора агентства БелаПАН 15
В Йемене арабская коалиция разбомбила автобус с детьми, погибли 25 человек 22
Курс рубля упал до минимума с ноября 2016 года 29
СМИ: Белый дом готовит указ о наказании за иностранное вмешательство в выборы 17
WP: Новые санкции США против РФ могут привести к разрыву дипотношений 156
Новые санкции США против РФ вступят в силу 22 августа 428
В США арестовали конгрессмена, поддерживавшего Трампа 38
Путин получил письмо от Трампа 89
У жены Башара Асада обнаружили рак 30
Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 347 человек 20

Пилоты ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair в пятницу, 10 августа, начали самую масштабную забастовку в истории перевозчика.

По сообщению представителя немецкого профсоюза пилотов Vereinigung Cockpit, забастовка в Германии стартовала в 3:01 и продлится до 2:59 субботы, 11 августа, передает Укринформ.

«Ирландский лоукостер отменил 250 рейсов из аэропортов ФРГ. Всего 400 из 2400 европейских рейсов 10 августа отменены. Таким образом, забастовка нарушит планы поездок более 55 тысяч пассажиров, из них около 42 тысяч - в Германии. Лоукостер предложил клиентам возврат средств или перебронирование рейсов на другое время», - говорится в сообщении.

К забастовке также намеревались присоединиться пилоты компании из Бельгии, Ирландии, Швеции и Нидерландов. В Нидерландах суд разрешил местным пилотам авиакомпании бастовать. В то же время перевозчик выступил с заявлением, что «несмотря на неоправданную забастовку», около двух тысяч рейсов (85 процентов от всех запланированных в Европе) будут выполнены в нормальном режиме.

Пилоты бастуют из-за того, что авиакомпания не соглашается поднять им зарплаты и улучшить условия труда. Руководитель Vereinigung Cockpit Мартин Лохер заявил, что Ryanair ответственна за эскалацию конфликта, забастовки и отмены рейсов. Лоукостеру неоднократно вменяли в вину недостаточную оплату труда своим работникам, что Ryanair отрицает.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги