Пилоты ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair в пятницу, 10 августа, начали самую масштабную забастовку в истории перевозчика.

По сообщению представителя немецкого профсоюза пилотов Vereinigung Cockpit, забастовка в Германии стартовала в 3:01 и продлится до 2:59 субботы, 11 августа, передает Укринформ.

«Ирландский лоукостер отменил 250 рейсов из аэропортов ФРГ. Всего 400 из 2400 европейских рейсов 10 августа отменены. Таким образом, забастовка нарушит планы поездок более 55 тысяч пассажиров, из них около 42 тысяч - в Германии. Лоукостер предложил клиентам возврат средств или перебронирование рейсов на другое время», - говорится в сообщении.

К забастовке также намеревались присоединиться пилоты компании из Бельгии, Ирландии, Швеции и Нидерландов. В Нидерландах суд разрешил местным пилотам авиакомпании бастовать. В то же время перевозчик выступил с заявлением, что «несмотря на неоправданную забастовку», около двух тысяч рейсов (85 процентов от всех запланированных в Европе) будут выполнены в нормальном режиме.

Пилоты бастуют из-за того, что авиакомпания не соглашается поднять им зарплаты и улучшить условия труда. Руководитель Vereinigung Cockpit Мартин Лохер заявил, что Ryanair ответственна за эскалацию конфликта, забастовки и отмены рейсов. Лоукостеру неоднократно вменяли в вину недостаточную оплату труда своим работникам, что Ryanair отрицает.