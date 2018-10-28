Компания McLaren из Британии, являющаяся известным производителем спортивных автомобилей, представила свой новый проект, AVTODream.

Автомобиль, получивший название SpeedTail, оборудован гибридным типом двигателя, развивающего мощность в 1050 л.с., позволяющей ему достичь скорости свыше 400 км/ч.

В 90-х годах 20 века McLaren F1 имел репутацию наиболее быстрого и популярного автомобиля. Даже в наши дни параметры этого скоростного автомобиля, детища легендарного гоночного инженера из Британии Гордона Мюррея, производят сильное впечатление.

В качестве силовой установки на нем используется атмосферный тип двигателя с 12 цилиндрами, мощностью в 627 л.с., позволяющей ему достичь предельной скорости в 371 км/ч. Время разгона до скорости в 100 км/ч составляет почти 4 секунды.

Превысить его по данным параметрам смог только произведенный в начале 2000 годов автомобиль Veyron от компании Bugatti.

В результате, для своего времени этот автомобиль произвел положительно впечатление, но затерялся на фоне большого количества сильных конкурентов от других производителей.

Как сообщалось ранее, Nissan представил абсолютно новый внедорожник Terra S. Его премьера прошла на Филиппинском автосалоне.