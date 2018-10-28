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Народный депутат Украины, глава делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев пришел в недоумение от того, что некоторые зрители концерта «Дискотека 80-х» пришли на вечеринку в красных галстуках, пишет «Журналист».

«Пошел с женой Натальей Фицыч во Дворец Спорта на «Дискотеку 80-х». Пришлось вывести из зала и вызвать полицию из-за провокаторов, которые пришли с запрещенной коммунистической символикой», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что люди в галстуках вели себя как типичные советские люди.

«Что еще должно произойти, чтобы такие наконец поняли сколько смертей коммунистическая идеология принесла Украине?» - отметил Арьев.

На место инцидента прибыли полицейские. Красные галстуки люди сняли.
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