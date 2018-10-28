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В Украину идет аномальное тепло, которое продержится несколько дней. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет Рупор.

«Температура воздуха завтра в большинстве областей будет замечательная: +15+22 градуса. А на крайнем севере — северные районы Сумщины, Харьковщины, Киевщины, Черниговщины — +10+16 градусов», — сказала она.

По ее словам, дожди вероятны лишь в западных областях, в отдельных районах севера Украины, а в целом будет преобладать сухая, часто солнечная погода.

«В Беларуси и далее на северо-восток будут идти дожди и даже мокрый снег. Циклон на севере Франции испортит погоду на юго-западе Европы. Во Франции, Испании — холода 0 +7 градусов, в Швеции, Норвегии — до 10 градусов мороза. Снег вероятен даже в Испании», — отмечает она.

Вернувшееся в Украину «бабье лето» она назвала «синоптическим медом».

«В Киеве понедельник ожидается теплым, до +16 +19 градусов. Хотя и набегут облака, или где-то кому-то на нос упадет пару капель, однако существенные осадки — вряд ли. Вторник будет также теплым, поэтому фанатам осеннего мытья окон погода будет способствовать», — пишет Диденко.

Как сообщалось ранее, йога - это отличный вариант физической активности, который помогает держать тело и ум в тонусе. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
ForUm

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