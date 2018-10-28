Сотни украинцев перевели свои вклады в иностранные банки. Об этом свидетельствует статистика НБУ, пишет Хвиля.

Для перевода своих средств на счета зарубежных банков украинцы должны оформить электронную лицензию от НБУ. С начала года ведомство выдало 1800 таких разрешения.

Почти половина всех разрешений – 874 – была получена клиентами ПриватБанка. По его информации, 48% таких разрешений было получено с целью перевода денежных средств на счета иностранных банков в Испании, Германии, США, Литве, на Кипре и в Швейцарии.

Еще 41% клиентов выводили деньги для вложения средств в ценные бумаги зарубежных компаний. И лишь 5% решили перевести средства, желая приобрести недвижимость за рубежом.

Как сообщалось ранее, россияне массово забирают валютные сбережения из банков.