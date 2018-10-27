Йога - это отличный вариант физической активности, который помогает держать тело и ум в тонусе. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун, пишут Буквы.

«Если у вас нет планов на эти выходные, подумайте о занятиях йогой. […] Йога имеет множество направлений и школ, впрочем в основном большинство практик включают изучение техник дыхания, медитации и различных динамических и статических позиций, позволяющих влиять на множество мышечных групп. В то же время такая активность имеет много преимуществ и для психического здоровья», - говорится в сообщении.

Супрун также назвала ряд преимуществ йоги:

Помогает бороться с болью в спине

Результаты большого систематического обзора указывают, что йога - эффективное средство для борьбы с болью в спине, также она помогает оставаться подвижными людям с хронической болью. В одном из исследований люди с болью в спине, которые 24 недели в течение 90 минут занимались йогой, в среднем уменьшили ощущение боли на 56 %.

Помогает бороться со стрессом

Национальный опрос в США показал, что более 85 % респондентов сообщили, что йога помогла уменьшить уровень стресса. Это происходит путем уменьшения гормона стресса - кортизола.

Улучшает качество сна

В том же опросе более 55 % людей, которые занимаются йогой, обнаружили, что это помогло им улучшить сон. В частности сочетание физических упражнений и техник дыхания способствует выделению гормона мелатонина, который выделяется ночью и помогает нам засыпать. Йога также может влиять на чувство тревоги, стресса и хронической боли, которые обычно ухудшают качество и продолжительность сна.

Улучшает сердечно-сосудистую систему

Йога может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний так же, как и обычные упражнения, например, быстрая ходьба. Сочетание физической активности, дыхания и медитации оказывают значительное влияние на сердечно-сосудистые факторы риска. К примеру, выполнение упражнений для гибкости мышц помогает им стать более чувствительными к инсулину, что важно для контроля сахара в крови, а техники дыхания позволяют снизить артериальное давление.

Подталкивает более сбалансировано питаться

Люди, которые занимаются йогой, более внимательно относятся к своему питанию. Исследователи определили, что практика йоги способствует лучшему осознанию ощущение собственного тела и контроля эмоций. Что помогает, к примеру, не заедать стресс едой или в целом осознанно относиться к ее потребления.

Улучшает баланс и координацию

Занятия йогой улучшают равновесие, координацию и чувство баланса, ведь предусматривают выполнение контролируемых движений, концентрацию внимания и статические позиции. В частности йога может быть полезна для людей пожилого возраста, чтобы сохранять подвижность.

«У многих людей йога ассоциируется с высокими духовными практиками, которую трудно интегрировать в свою повседневную жизнь. Впрочем, это хороший выбор для занятий физической активностью, который помогает повысить выносливость, укрепить кости и мышцы и стать более гибкими и подвижными», - подытожила и.о. главы Минздрава.

Как сообщалось ранее, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что 30 минут прослушивания очень громкой музыки в наушниках могут нанести непоправимый вред слуху.