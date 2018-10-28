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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, вводит мониторинг показателей качества теплоснабжения.

Решение приняли на заседании Комиссии, пишет Gazeta.ua.

Качество отопления будут определять по 3-м показателям: непрерывность теплоснабжения, качество теплоносителя и коммерческое качество предоставления услуг.

Регулятор будет информировать потребителей о показателях качества услуг. В перспективе данные будут учитывать при установлении коммунальных тарифов.

Как сообщалось ранее, тарифы на тепло и горячее водоснабжение могут увеличиться с 1 декабря на 16%.
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