Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, вводит мониторинг показателей качества теплоснабжения.
Решение приняли на заседании Комиссии, пишет Gazeta.ua.
Качество отопления будут определять по 3-м показателям: непрерывность теплоснабжения, качество теплоносителя и коммерческое качество предоставления услуг.
Регулятор будет информировать потребителей о показателях качества услуг. В перспективе данные будут учитывать при установлении коммунальных тарифов.
Как сообщалось ранее, тарифы на тепло и горячее водоснабжение могут увеличиться с 1 декабря на 16%.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время