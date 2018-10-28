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Печерский районный суд Киева назначил дату рассмотрения дела по иску народного депутата Александра Онищенко к президенту Украины Петру Порошенко, пишет Страна.

Судебное заседание назначено на 14 января. Ответчиком также выступает один из украинских интернет-ресурсов касательно защиты чести, достоинства и возмещении морального вреда.

"Открыть производство по гражданскому делу по иску ЛИЦО_1 к Президенту Украины... частного предприятия... о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда... Подготовительное судебное заседание назначить 14.01.2019 в 09.30 ч.", - сказано в решении суда.

Согласно этому решению, ответчики в течение 15 дней со дня вручения постановления об открытии производства по делу должны подать отзыв на исковое заявление, а истец в течение семи дней со дня вручения отзыва на иск подать ответ на отзыв.

Как сообщалось ранее, суд взыскал с коммерческой структуры в доход государства более 18 млн грн, полученных от незаконной совместной деятельности по добыче и продаже природного газа.
ForUm

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