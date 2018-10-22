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Суд взыскал с коммерческой структуры в доход государства более 18 млн грн, полученных от незаконной совместной деятельности по добыче и продаже природного газа. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В начале 2017 органы прокуратуры выявили преступную схему получения незаконной прибыли от совместной деятельности в сфере газодобычи, созданную коммерческими структурами с привлечением государственных ресурсов.

Установлено, что между ОАО «ГАО «Черноморнефтегаз» и ЧАО «Пласт» заключен договор о совместной деятельности, согласно условиям которого «Черноморнефтегаз» внесен в совместную деятельность право пользования Стрелковым и Архангельским газовыми месторождениями. ЗАО «Пласт» обязывалось внести 71 млн грн, из которых внесло лишь 1 млн, при этом незаконно получало от совместной деятельности прибыль в пропорционально большем размере, чем ПАО «ГАО« Черноморнефтегаз ». Как следствие, государством недополучено более 18 млн грн от продажи газа, добытого во время действия договора.

В связи с этим, заместитель генпрокурора обратился в суд с иском о признании недействительным договора о совместной деятельности, который нарушал интересы государства и общества в целом.

Судами всех инстанций исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Последовательно отстаивая интересы государства, Генеральная прокуратура Украины к сторонам договора предъявила иск о применении последствий недействительности сделки и взыскании в доход государства более 18 млн грн, незаконно полученных в результате совместной деятельности.

По принципиальной позиции прокуратуры хозяйственным судом Киевской области 17.10.2018 иск удовлетворен.

80% акций «Пласта» принадлежит кипрской компании Ostexpert Limited, которую связывают с беглым нардепом Александром Онищенко.
ForUm

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