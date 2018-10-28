Руководитель Департамента демократического управления Генерального директората-II по вопросам демократии Генерального секретариата Совета Европы Даниэль Попеску выразил поддержку со стороны СЕ и заявил, что граждане Украины считают реформу децентрализации одной из самых успешных.

Об этом, как передает «Прямой», сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.

«Даниэль Попеску сообщил о поддержке со стороны Совета Европы реформы децентрализации, ознакомил с европейским опытом территориальной организации власти и отметил, что граждане Украины верят в эту реформу и считают ее одной из самых успешных, о чем свидетельствуют результаты социологических исследований», - сказано в сообщении.

При этом представитель Совета Европы подчеркнул, что еще многое нужно сделать на пути внедрения реформы, в том числе, внести изменения в Конституцию Украины относительно децентрализации власти, урегулировать вопросы надзора за деятельностью органов местного самоуправления, четко распределить полномочия между местными органами власти.

Как сообщалось ранее, в 2017 году украинцы опередили выходцев из Сирии по числу запрашиваемых в Европе видов на жительство.