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Неудачей завершился первый запуск китайской коммерческой ракеты-носителя ZQ-1, пишет Укринформ.

Как сообщает частная компания-производитель LandSpace Technology Corporation, после взлета полет аппарата был нормальным, на первой и второй степени все шло в штатном режиме, однако на третий степени произошла авария.

Неудачный запуск ракеты был осуществлен 27 октября с космодрома Цзюцюань. Она должна была доставить спутник «Вейлай» для Центрального телевидения Китая, но так и не смогла выйти на заданную орбиту.

В конце августа 2018 было объявлено о завершении работ над созданием коммерческой ракеты-носителя «Чжуцюэ-1» (ZQ-1). Она является трехступенчатой ракетой-носителем общей длиной 19 м и диаметром 1,35 м, взлетная масса ZQ-1 составляет 27 т, а стартовая тяга - 45 т.

Как сообщалось ранее, с космодрома Куру, что во французской Гвиане, стартовала ракета Ariane 5, которая отправила в семилетний полет к Меркурию исследовательскую миссию BepiColombo.
ForUm

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