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В бельгийском городе Шарлеруа владелец магазина уговорил грабителей, которые посетили его магазин днем, зайти позже, когда выручки будет больше. Когда злоумышленники вернулись, их уже ждала полиция, передает Свидок.

Владелец магазина по имени Дидье рассказал, что в его магазин по продаже электронных сигарет около 15:00 зашли шесть человек с намерением его ограбить.

«Это шутка какая-то. Это, пожалуй, худшие грабители в истории Бельгии», – сказал агентству бельгиец, потому что, по его словам, грабители согласились зайти позже после того, как он обратил их внимание на скудную кассу в такое время.

Переговоры, по словам Дидье, продолжались около 14 минут.

«Сначала потолкались немного. Они попытались что-то взять. Но я им сказал: «Кто же в три часа дня магазин грабит! Вечером придете, можно две или три тысячи евро взять», – рассказал владелец магазина.

По его словам, в полиции отказались верить, что грабители вернутся.

Однако они все же вернулись, причем не один раз.

Сначала молодые люди пришли в 17:30, за час до закрытия магазина. Дидье сказал, что еще не время, и они вернулись через час, в 18:30, когда их уже ждала полиция.

Полицейские арестовали пять человек, одному удалось скрыться.

Как сообщалось ранее, по факту ограбления сыном народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова и его подельником магазина в Оболонском районе столицы начато уголовное производство по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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