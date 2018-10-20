С космодрома Куру, что во французской Гвиане, стартовала ракета Ariane 5, которая отправила в семилетний полет к Меркурию исследовательскую миссию BepiColombo, передает 112 Украина.

Это совместный проект Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований, стоимостью 1,85 млрд долларов.

BepiColombo состоит из двух аппаратов, которые будут изучать Меркурий на разных орбитах: европейский Mercury Planetary Orbiter и японский Mercury Magnetospheric Orbiter.

Меркурий считается одной из наименее изученных планет в Солнечной системе. Исследовать его очень сложно из-за близости к Солнцу. Гравитационное поле звезды очень легко может втянуть зонд, и чтобы этого не случилось, разработана специальная траектория с облетами ближайших планет. Кроме того, аппарату придется выдерживать температуру в 350 градусов.

Общий вес BepiColombo составляет 4,1 тонны, из которых половина — горючее. Космический аппарат будет использовать электроракетные двигатели, а для экономии топлива в течение полёта он совершит девять гравитационных манёвров - вокруг Земли, дважды вокруг Венеры и шесть раз вокруг Меркурия.

Ученые рассчитывают изучить состав поверхности Меркурия (раньше считалось, что у него металлическое ядро), окружающего пространства, а также оценить геологическую историю развития планеты.