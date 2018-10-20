также в разделеМир
В Лондоне прошла акция за проведения второго референдума по Brexit 12
Обновление к приложению «Google Камера» вывело из строя миллионы смартфонов 21
ЕС и НАТО отреагировали на переименование Македонии 38
В Тайване прошел митинг за независимость от Китая 17
Google хочет заставить производителей смартфонов платить за свои сервисы 14
США выходят из Договора о ликвидации ракет 66
Стало известно, когда может состояться вторая встреча лидеров КНДР и США 15
Один из основателей Microsoft умер от септического шока 29
США обвинили российские телеканалы во вмешательстве во внутреннюю политику 29
В Индии поезд врезался в толпу, погибли более 50 человек 63
Под Санкт-Петербургом на пиротехническом заводе прогремел мощный взрыв 25
Константинополь не будет разрывать общение с РПЦ 85
Русская зарубежная церковь разрывает отношения с Константинополем 68
Золотов не принял вариант дуэли Навального 45
Премьер Италии: Санкции против России должны быть временными 32
Литва проведет референдум о двойном гражданстве 40
Российский военный самолет упал в Азовское море 137
ФСБ РФ хочет взять под контроль киберпространство 23

С космодрома Куру, что во французской Гвиане, стартовала ракета Ariane 5, которая отправила в семилетний полет к Меркурию исследовательскую миссию BepiColombo, передает 112 Украина.

Это совместный проект Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований, стоимостью 1,85 млрд долларов.

BepiColombo состоит из двух аппаратов, которые будут изучать Меркурий на разных орбитах: европейский Mercury Planetary Orbiter и японский Mercury Magnetospheric Orbiter.

Меркурий считается одной из наименее изученных планет в Солнечной системе. Исследовать его очень сложно из-за близости к Солнцу. Гравитационное поле звезды очень легко может втянуть зонд, и чтобы этого не случилось, разработана специальная траектория с облетами ближайших планет. Кроме того, аппарату придется выдерживать температуру в 350 градусов.

Общий вес BepiColombo составляет 4,1 тонны, из которых половина — горючее. Космический аппарат будет использовать электроракетные двигатели, а для экономии топлива в течение полёта он совершит девять гравитационных манёвров - вокруг Земли, дважды вокруг Венеры и шесть раз вокруг Меркурия.

Ученые рассчитывают изучить состав поверхности Меркурия (раньше считалось, что у него металлическое ядро), окружающего пространства, а также оценить геологическую историю развития планеты.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1599 грн.
31
Теги