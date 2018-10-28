Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинцев с Днем автомобилиста. Соответствующее поздравление опубликовано на «Правительственном портале».

«От имени Правительства и от себя лично поздравляю всех работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства с профессиональным праздником - Днем автомобилиста и дорожника!

От слаженной работы автомобилистов зависит состояние и развитие чуть ли не каждой сферы народного хозяйства, а автодороги является его настоящей нервной системой. Уверен, что без качественных дорог серьезное развитие экономики невозможно, ведь транспортные перевозки являются основой сферы материальных отношений.

Именно поэтому Правительство не только начал масштабное в истории новейшей Украины строительство дорог, но и формирует общенациональную стратегию развития дорожной отрасли. Сегодня мы вводим современные нормы строительства дорог по лучшим мировым образцам для того, чтобы новые украинские дороги были качественными и безопасными. Мы осуществляем беспрецедентный контроль за строительством, что гарантирует выполнение работ по высочайшим качеством и ответственность за халатное отношение к работе или любые коррупционные действия.

Кроме того, мы вводим новую систему контроля за безопасностью на дорогах. Так, автоматическая система видеофиксации, которую мы уже начали использовать, будет способствовать уменьшению количества нарушений и установлению современного цивилизованного надзора за соблюдением правил дорожного движения. Наша цель - снизить уровень смертности на дорогах и сделать украинские дороги безопасным местом. Осуществляемые нами меры позволят значительно повысить уровень безопасности участников дорожного движения и уровень культуры вождения.

Уже сегодня мы видим, как меняется наша страна благодаря новым отреставрированным дорогам, и ведущую роль в этом процессе играют отечественные специалисты дорожной отрасли. Уверен, что их умения и навыки с применением современных новых технологий строительства содействовать в короткий срок созданию мощной и разветвленной сети автомобильных дорог нового качества, отвечающие всем современным критериям комфорта и безопасности.

Приветствую всех автомобилистов и работников дорожной отрасли с профессиональным праздником! Желаю Вам крепкого здоровья и материального благополучия, качественных дорог для автомобилистов и общественного признания для работников дорожной отрасли!».

Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинцев с 74-ой годовщиной изгнания нацистов из Украины.