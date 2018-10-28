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Южноафриканский рэпер Джабулани Тсамбо, более известный как Hip Hop Pantsula, или HHP, умер. Смерть исполнителя подтвердила его жена Лерато Сенгади, передает Свидок.

По данным портала Celeb Gossip, Тсамбо покончил с собой. Эту версию подтвердил Pressreader продюсер, который одним из первых прибыл на место смерти. Он заявил, что на теле были следы суицида.

В 2015 году артист сделал три попытки самоубийства. Он долгое время боролся с депрессией.

Он одним из первых начал выполнять рэп на местных языках, в то время как другие южноафриканские исполнители пытались подражать американских артистов и предпочитали записывать песни на английском.

Как сообщалось ранее, за сутки в разных областях Украины зафиксировано пять случаев детских суицидов. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.
ForUm

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