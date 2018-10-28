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В 4:00 утра главные часы страны перевели на час назад. Перевод стрелок произошел по всей стране, кроме аннексированного Крыма и некоторых оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, в которых принудительно введено московское время, пишет УНИАН.

Вместе с Украиной на зимнее время сейчас переходят 70 стран мира. Споры, стоит ли это делать, длятся годами. Еще летом в Евросоюзе говорили о полном отмене перевода часов, задумались об этом и в Украине. А пока чиновники принимают решение, врачи предупреждают: с изменением времени стрессы неизбежны.

Что такое постоянная смена времени, хорошо знает ведущий программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров. Пять часов назад или на шесть вперед для него - дело привычное. Но даже, несмотря на опыт, избежать стресса для организма невозможно.

«Надо взять пол таблетки снотворного - и все равно силой лечь спать где-то в промежуток между 20:00 и 22:00, чтобы проснуться утром. Так нужно заставлять свой организм быстрее адаптироваться, потому что естественным путем это занимает неделю, по меньшей мере», - говорит Комаров.

Тем, кому не спится, Комаров советует физические нагрузки. Активная работа - один из лучших способов упасть вечером в постель.

У врачей есть свои советы для крепкого сна: меньше сладкого, жирного, алкоголя и кофе, зато больше овощей, фруктов, витаминов В и С, а еще - релаксационные процедуры.

«Курс массажа пройти успокоительного, ранее были эти хвойные ванны, то есть эти водные процедуры, идут на расслабление», - объясняет иммунолог.

Как сообщалось ранее, переход на зимнее время регламентирован постановлением Кабинета Министров №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины» от 13 мая 1996 года. Зимнее время вводится для более эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии.
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