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Известная украинская исполнительница Тина Кароль, которая недавно снялась для звездного календаря, рассказала, как вживалась в роль в новом фильме. Также артистка призналась, с какими экстремальными условиями сталкивалась во время гастролей по Украине. Об этом говорится в сюжете программы «Светская жизнь», передает РБК-Украина.

«Страшно ездить зимой или поздней осенью. Реально задувает отовсюду. Люди сидят в куртках и шапках в зале. Но я грею залы, потому что я пою вживую, я не могу не подогреть, я не могу петь в холодном воздухе», - призналась певица.

Кароль также отметила, что возит с собой обогреватели и даже генератор.

В этом году артистка отмечает 15-летие первого выступления на сцене в качестве актрисы. Эту дату она решила отметить дебютом в новой короткометражке под названием «Бывшие». Кароль сыграла главную героиню, которой являются призраки бывших мужчин. Поэтому, по словам артистки, чтобы лучше вжиться в роль она решила пообщаться со своими бывшими.

«Я себя бросила в такие обстоятельства, я написала всем своим бывшим, но у меня их не так много, как у моего персонажа. Бросила, чтобы играло в душе. Они во время съемок что-то мне там отвечали, писали. И так получилось, что будто я играла о себе. Просто для того, чтобы удалась роль, актеры идут на различные эксперименты и именно в этом случае я себя вроде так немного подкашивала», - призналась звезда.
ForUm

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