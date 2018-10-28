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Вечером 27 октября на пересечении проспекта Правды и улицы Газопроводной произошло ДТП. Ssang Yong и Chevrolet столкнулись лоб в лоб. Водителя Chevrolet забрала «скорая помощь».

Об этом Информатор узнал на месте аварии.

Водитель внедорожника сообщил, что двигался по проспекту Правды и совершал поворот на улицу Газопроводную: «На этом участке идут ремонтные работы, дорогу сузили. Я двигался по главной, а Chevrolet ехал по этой же полосе мне навстречу. На время ремонта он по ней двигаться не может, скорее всего водитель просто не знал об этом. Лучше бы я еще на полчаса задержался в гараже», — сообщил мужчина.

Свидетели ДТП также считают, что водитель Chevrolet не знал об измененных правилах движения на данном участке, так как ехал уверенно и не ожидал встретить на своей полосе встречный автомобиль. От удара машины вынесло в забор гаражного кооператива. Водитель Chevrolet получил травмы головы и был госпитализирован. На месте работала патрульная полиция.

Как сообщалось ранее, 26 октября в Киеве на площади Валерия Марченко случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Subaru и Skoda.
ForUm

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