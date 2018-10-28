28 октября на Окружной перевернулся Lanos. Водитель не справился с управлением, из-за чего авто вылетело с дороги и перевернулось. В аварии никто серьезно не пострадал.

Об этом Информатор узнал на месте происшествия.

ДТП случилось около 4:50. Lanos ехал в сторону Петропавловской Борщаговки. Водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с дороги. Машина перевернулась и упала в кювет: сильный удар пришелся на правую сторону авто. По прибытию полиции, потерпевшие покинули машину, отказались говорить кто находился за рулем. В машине находились два парня и девушка. Последней медики оказали первую помощь, ее госпитализировали. Предварительно, она не получила серьезных травм.

По словам патрульных, у них есть подозрения, что водитель находился в нетрезвом состоянии. Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

Как сообщалось ранее, на трассе Киев-Чоп на 770 километре неподалеку Мукачева произошла смертельная автоавария.