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Самая печальная в мире автобусная остановка появилась в городе Дуйсбург (Германия). Сюда никогда не подъедет автобус, потому что остановку поставили специально для стариков, страдающих деменцией, пишет Свидок.

Сотрудники дома престарелых давно заметили, что пожилые люди, страдающие слабоумием, часто спешат куда-то поехать, оправдываясь неотложными делами. И чтобы не вызывать у своих пациентов особого беспокойства, возле учреждения был поставлен муляж автобусной остановки, где они могли бы спокойно «дожидаться» автобуса.

Обычно уже через пару минут человек забывает, куда и зачем он шел, отмечают авторы идеи. А персонал клиники забирает забывчивого клиента обратно, не подвергая его опасности потеряться среди людских толп. Но все равно остановку назвали самой печальной в мире.

 
ForUm

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