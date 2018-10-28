В 60-е и 70-е годы многие страны, оправившись от войн, пытались встать на рельсы автомобилизма. Ведь автомобильные предприятия не только поднимают престиж страны в глазах соседей, но и дают новые рабочие места, повышают мобильность населения. А вот воздействие на экономику может быть разным: автокомпании могут ей помогать, выплачивая огромные налоги, либо могут тянуть ее на дно, пишет Автовод.

Поскольку полвека назад мало кого привлекал риск экспериментов, новые автомобильные предприятия нередко создавались по принципу «возьмем проверенное и доработаем под наши условия». Именно так были рождены первые «Жигули», именно так был рожден и герой этой истории – трехколесный SAIL Badal, о существовании которого вы, скорее всего, даже не подозревали.

Компания SAIL (или же Sunrise Automotive Industries Ltd) была основана в индийском Бангалоре в 1974 году. Поскольку ни опыта, ни особых финансов для разработки принципиально нового автомобиля у компании не было, было принято решение взять за основу какой-то уже выпускающийся зарубежный автомобиль. Выбор пал на небезызвестный Robin британской компании Reliant.

Для Reliant подобное сотрудничество было не в новинку: компания «поставила на ноги» турецкую компанию Anadol, а также израильскую Autocars. Начинающие автопроизводители делали свой выбор в пользу Reliant по множеству причин, но главными были простота конструкции автомобилей, а также легкие как по массе, так и по энергозатратности производства стеклопластиковые кузова «Робинов».

Правда, в SAIL конструкцию Robin посчитали избыточно сложной. И, как и полагается настоящим деятелям искусств, отсекли все лишнее. Само шасси по сравнению с Robin осталось без изменений, но вот двигатель, например, был заменен – на 200-кубовый одноцилиндровый мотор итальянской фирмы Innocenti, который был двухтактным и развивал целых 12 лошадиных сил.

Всю эту безумную мощь изрядно вибрирующий двигатель передавал на заднюю ось через 4-ступенчатую коробку передач. Кстати, задняя ось была единственной, которой достались тормоза, так что покупателям рекомендовали особо не лихачить, иначе машина превращалась в поезд «в один конец».

Но не стоит думать, что «инновации» индийцев ограничились только лишь всесторонним удешевлением и упрощением конструкции. Главным ноу-хау стал кузов, чей дизайн был вдохновлен заднемоторными седанами шестидесятых годов. В отличие от Robin, у Badal было не две, а три двери для пассажиров (две – спереди, одна – сзади, на пассажирской, левой стороне), что делало его практичнее британского собрата.

Кроме того, над двигателем Badal, который располагался сзади, имелась огромная багажная полка, на которой при желании можно было даже вздремнуть в позе эмбриона. Иными словами, для развития автомобильной промышленности Индии Badal был именно тем, что нужно – простым, утилитарным, неприхотливым и дешевым.

Производство машин продолжалось до 1982 года, многие из них до сих пор можно встретить на дорогах Индии. SAIL Badal снимался в фильмах, в рекламах и стал своеобразным автомобильным символом страны – пускай и не таким известным, как Hindustan Ambassador. Поэтому ему стоит воздать должное. Как и Reliant Robin, который, как видим, годится на нечто большее, чем исполнение «бочек» под управлением Джереми «Джеззы» Кларксона.

Как сообщалось ранее, кто бывал лично на автомобильных кладбищах знает, что зрелище это не для слабонервных. Однако в мире есть несколько автосвалок, которые пользуются популярностью. А некоторые даже функционируют в виде музеев