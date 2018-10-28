Украинец Сергей Деревянченко проиграл американцу Даниэлю Джейкобсу бой за титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF. Бой в Нью-Йорке продлился все 12 раундов. Судьи отдали предпочтение Джейкобсу, сообщает Укринформ.

В первом раунде Джейкобс неожиданно отправил Деревянченко в нокдаун и этот эпизод решил дальнейшую судьбу боя. Украинский боксер только в последних раундах выровнял ход поединка, провел несколько успешных ударных комбинаций, но так и не сумел пробить надежную защиту американца.

Как сообщалось ранее, чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко считает, что бой Мэнни Пакьяо с Эдриеном Бронером будет интересным.