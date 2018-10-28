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Недавно сельский председатель села Плахтянка Киевской области попал в больницу. Он утверждает, что причиной экстренной госпитализации стало нападение Сергея Скуратовского, соратника и товарища лидера радикалов Олега Ляшко, который даже присутствовал на его свадьбе. Сообщается, что кроме избиения двух мужчин, Скуратовский угрожал им смертью, пишет РБК-Украина.

У главы села в Киевской области диагностирован гипертонический криз и травма глаза. По его утверждениям, на него напал нардеп-радикал.

«Подбегает Скуратовский, сюда ударил рукой – я не ожидал. Упал сразу. Было видно, что он пьян. Он же стоял возле меня, тыкал мне в грудь и кричал: я у вас тут порядки понаводжу!» — рассказывает пострадавший.

Мужчина рассказал, что нападение произошло около леса, когда он со своим товарищем возвращались домой. На мосту они увидели знакомого лесника и вышли, чтобы с ним поздороваться. В это время из другой машины выскочил народный депутат и напал на двух мужчин со словами: «Это моя земля!».

«Я его спрашивал: за что ударил? А он: да я тебя сейчас вообще здесь зарою! Говорит пареньку, который стоял рядом, может, его охранник: дай ствол, я его сейчас завалю. В этот момент мне звонит жена, я говорю: Лена, если меня застрелят, то знай, что это Скуратовский Сергей Иванович», - рассказал избитый чиновник.

Супруга подтвердила слова мужа.

«Муж сказал, что знай: если меня застрелят, то это Скуратовский – и телефон отключили. У меня был такой шок, что я минут пять не могла говорить», - говорит Елена Сорочан.

Очевидко, конфликт произошел на почве появления мужчин возле 30 тысяч гектаров охотничьих угодий, в которые Скуратовский вкладывает собственные деньги. Они достались ему во время правления Януковичи, когда государство передало угодья фирме «Ярик» без согласования с селянами. В леса запустили кабанов, косуль, зайцев и фазанов. Билет на охоту, по слухам, стоит до 20 тысяч гривен, но в закрытый VIP-клуб чужим вообще нельзя. Нардеп, по словам пострадавших, обвинил мужчин в отлове животных. Однако свою причастность к охоте глава сельсовета Плахтянки отрицает.

Полиция тем временем по факту нападения на мужчин возбудила уголовное производство. Товарищ сельского головы с сотрясением мозга сейчас на больничном, но давать интервью он боится. После той ночи в поле остался «Уазик», который полностью сгорел. Причины неизвестны, на нем свидетели вроде бы видели депутата-охотника.

«Мы главу допросили, он признается, как потерпевший. Есть нанесение телесных повреждений. Допрашивать нардепа имеет право только Генпрокуратура», - пояснили правоохранители.

Депутат Скуратовский на связь не вышел. Прокомментировать ситуацию в Радикальной партии поручили Андрею Лозовому.

«Сергей Скуратовский не принимал участия в охоте, он возвращался из командировки с нашим руководителем. Он был в костюме. Я поинтересовался у людей – ночью на фазана не охотится никто. Это инсинуация. Потому что если бы хотели их побить, то прибили бы там. И они, в принципе, это заслужили. Это низкопробный фейк, которым занимается председатель Плахотнюк, или как там его, который безбожно ворует у украинского народа торф, песок – мы обнародуем доказательства. Это преступники, ворюги», - заявил заместитель руководителя Радикальной партии.
ForUm

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