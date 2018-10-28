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За прошедшие сутки, 27 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время обстрелов вооружение запрещенное минскими договоренностями было применено 5 раз, передает пресс-центр штаба ООС.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Пески, Опытное, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

Во время боевых действий погиб один воин из состава Объединенных сил.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Луганское противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Светлодарска, Песков и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 мм. По защитникам последнего, в течение дня, оккупанты применили это оружие дважды.

В районах Луганского и Песков, кроме минометов, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Подразделения обороняющихся решительными действиями подавили огневые средства противника.

На Приазовье противник проявил наибольшую огневую активность. Объединенные силы держат ситуацию под своим контролем и готовы к реагированию на резкие изменения в обстановке.

По данным разведки, двух боевиков российско-оккупационных войск уничтожено, еще двое - ранены.

В текущие сутки, враг открывал огонь один раз, вблизи Авдеевки. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь - нет.

Как сообщалось ранее, 26 октября ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.
ForUm

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