За прошедшие сутки, 27 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время обстрелов вооружение запрещенное минскими договоренностями было применено 5 раз, передает пресс-центр штаба ООС.
Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Пески, Опытное, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.
Во время боевых действий погиб один воин из состава Объединенных сил.
Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Луганское противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Светлодарска, Песков и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 мм. По защитникам последнего, в течение дня, оккупанты применили это оружие дважды.
В районах Луганского и Песков, кроме минометов, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Подразделения обороняющихся решительными действиями подавили огневые средства противника.
На Приазовье противник проявил наибольшую огневую активность. Объединенные силы держат ситуацию под своим контролем и готовы к реагированию на резкие изменения в обстановке.
По данным разведки, двух боевиков российско-оккупационных войск уничтожено, еще двое - ранены.
В текущие сутки, враг открывал огонь один раз, вблизи Авдеевки. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь - нет.
Как сообщалось ранее, 26 октября ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время