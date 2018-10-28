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По факту аварии, которая произошла в Кривом Роге во время гонок на выживание на автодроме «Кривбасс-экстрим», правоохранители открыли уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области, передает Информатор.

Производство открыто по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

По данным полиции, трое пострадавших находятся в больнице, еще один человек отказался от госпитализации, потому что получил легкие травмы.

«Одна из пострадавших – десятилетняя девочка, с тяжелыми травмами головы и тела находится в реанимационном отделении больницы. Пятилетний мальчик получил травмы средней тяжести. 53-летняя женщина доставлена в травматологию, где ей поставили диагноз: закрытый перелом таза. Четвертый мужчина получил легкие травмы и от госпитализации отказался», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 27 октября, во время гонок на выживание автомобиль въехал в толпу и сбил троих зрителей. Водитель машины под номером 25 не справился с управлением, когда исполнял каскадёрский трюк.
ForUm

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