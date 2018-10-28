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Украинское правительство продолжает пренебрегать потребностями виноделов, инициируя неподъемные налоги и акцизы. С таким заявлением выступили в корпорации Укрвинпром, передает AgroPolit.

Речь идет о законопроекте правительства относительно повышения ставок акцизного сбора на алкогольную и винодельческую продукцию, который уже отказались поддерживать народные депутаты.

Так, в Укрвинпроме заявили, что нагрузка на производителя среди производственного сезона увеличивать нельзя, и рассказали почему.

«Дело в том, что предприниматели выполняют заключенные производственные контракты, а очередное повышение акциза нарушает бизнес-планы. Понятно, что позиция производителей аналогичная позиции потребителя - продукция должна быть хорошего качества и иметь адекватную ценой, не основываясь исключительно на искусственных акцизах, которые способствуют наполнению бюджета. Кроме того, декларируя адаптацию украинского законодательства к европейскому, нужно и в вопросах акцизной политики приближаться к европейским стандартам. Ведь в странах ЕС столовое вино - это продукт питания, акцизный налог на него равен нулю», - прокомментировал гендиректор корпорации Укрвинпром Владимир Кучеренко.

Как сообщалось ранее, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде повысить акцизный налог на алкогольные и табачные изделия на 9%.
ForUm

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