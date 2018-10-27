В Кривом Роге, сегодня, 27 октября, во время гонок на выживание автомобиль въехал в толпу и сбил троих зрителей. Водитель машины под номером 25 не справился с управлением, когда исполнял каскадёрский трюк. У «Первого Городского» появилось видео момента аварии.

По предварительной информации, во время исполнения трюка, у водителя отказали тормоза. Он въехал на полной скорости в толпу зрителей. В результате аварии пострадали три человека. Двоих увезла скорая.

Как сообщалось ранее, в субботу, 11 августа, в полицию поступила информация, что с 22:00 возле ТРЦ на улице Макарова в Ривном состоятся гонки и дрифт автолюбителей, а также протест жителей близлежащих домов против проведения мероприятия, нарушающего их права на отдых.