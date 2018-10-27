На сайте официального интернет-представительства президента Украины появилась петиция в которой предлагается сделать обязательным использование видеорегистраторов в автомобилях, AUTONEWS.

По мнению автора петиции Антона Ковалишина обязательная установка видеорегистраторов на всех автомобилях поможет улучшить безопасность на украинских дорогах

«В связи с катастрофическим увеличением аварийности на дорогах Украины и необъективностью следствия по делам ДТП, предлагаю внести изменения в законодательные акты, в которых предусмотреть общеобязательное установки и использования видеозаписывающей техники (дорожные видеорегистраторы) и ответственность за ее отсутствие во всех транспортных средствах», – говорится в тексте петиции.

Петиция была опубликована 7 сентября 2018 года и на данный момент набрала только 75 из 25 000 необходимых подписей.

Напомним, что набирание петицией необходимого количества подписей не является гарантом ее выполнения властными структурами. Например, петиция об официальном разблокировании доступа к интеренет-ресурсу «Вконтакте» очень быстро набрала необходимое количество голосов, но президент Украины отказался принимать предложенное в петиции решение.