На официальном сайте Президента Украины зарегистрирована петиция о введении в Украине голосования на выборах путем отправки «смс» сообщений, передает internetua.

«Выборы в Украине через «смс» и голосования за важные решения для страны по номеру телефона, привязанного к паспорту ... и запрет свободной продажи сим-карт. Это даст возможность народу Украины принимать решения быстрее. Важные решения для страны освещать по телевидению и открывать время для голосования», - говорится в петиции.

Такая электронная петиция была зарегистрирована 23 октября и пока набрала только 52 голоса из 25 тыс. необходимых.

Как сообщалось ранее, за девять дней петиция о прекращении антиукраинской деятельности телеканалов «112 Украина» и «NewsOne» собрала необходимое количество голосов для дальнейшего рассмотрения. Петицию обнародовали на сайте Верховной Рады Украины на прошлой неделе.