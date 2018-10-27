В Запорожской области ранее судимый мужчина подстрелил знакомого. Пытаясь убежать с места преступления, он открыл огонь по полицейским. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, пишет Страна.

Инцидент произошел в пятницу, 26 октября, в городе Энергодар в одной из квартир на улице Молодежной. Здесь вспыхнул конфликт с хозяином 1975 года рождения. Преступник дважды выстрелил в сторону знакомого. Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу с диагнозом «проникающее ранение глаза».

Стрелком оказался ранее судимый житель Энергодара 1992 года рождения. Он пытался скрыться в сторону промышленной зоны возле Энергодарского шоссе. «На требования остановиться он угрожал оружием и потом начал стрелять в полицейских. Он стрелял, несмотря на неоднократные требования прекратить огонь и предупредительные выстрелы», - рассказали в полиции.

Правоохранителям пришлось применить оружие, после чего его доставили в больницу с диагнозом «непроникающее травматическое ранение шеи». По данным полиции, преступника задержали в порядке ст.208 уголовного процессуального кодекса Украины в состоянии алкогольного опьянения, он не был госпитализирован.

Уголовное производство открыто по признакам ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). В действиях подозреваемого усматриваются также признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 342 УК Украины («Сопротивление работнику правоохранительного органа»). Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось ранее, пострадавшим при обстреле авто на Херсонщине оказался помощник народного депутата от «Батькивщины» Юрия Одарченко Андрей Федоренко.