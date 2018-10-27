также в разделеПроисшествия
Матиос: У тех, кто прошел войну, восприятие реалий жизни черно-белое 11
В Херсоне мужчина убил жену и пытался покончить с собой 21
В Кривом Роге во время гонок на выживание автомобиль въехал в зрителей 29
На Закарпатье микроавтобус врезался в грузовик: двое погибших 44
Прокуратура поймала на взятке главбуха одной из воинских частей 17
Смертельное ДТП на Закарпатье: Легковушка врезалась в грузовик 21
Боевики «ЛДНР» готовятся подавлять протесты специальными «группами реагирования» 35
Сутки ООС: 8 обстрелов, 2 раненых 19
Сутки в ООС: 17 обстрелов, ранен 1 военный 25
На Киевщине директор агрофирмы застрелил подчиненного 87
На Львовщине под поездом погибла десятиклассница 132
Непогода обесточила в Украине почти полтори сотни сел 21
ООС: Боевики совершили 14 обстрелов, ранены двое военных 15
В поселке под Киевом нашли 28 голодных вьетнамцев 52
В результате аварии эскалатора в Риме пострадали украинцы 111
На Сумщине из автомата обстреляли авто начальника нефтеохранной фирмы 34
Сутки в ООС: 9 обстрелов, 1 военный погиб 17
На Донбассе автомобиль ремонтников подорвался на взрывном устройстве 30

В Запорожской области ранее судимый мужчина подстрелил знакомого. Пытаясь убежать с места преступления, он открыл огонь по полицейским. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, пишет Страна.

Инцидент произошел в пятницу, 26 октября, в городе Энергодар в одной из квартир на улице Молодежной. Здесь вспыхнул конфликт с хозяином 1975 года рождения. Преступник дважды выстрелил в сторону знакомого. Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу с диагнозом «проникающее ранение глаза».

Стрелком оказался ранее судимый житель Энергодара 1992 года рождения. Он пытался скрыться в сторону промышленной зоны возле Энергодарского шоссе. «На требования остановиться он угрожал оружием и потом начал стрелять в полицейских. Он стрелял, несмотря на неоднократные требования прекратить огонь и предупредительные выстрелы», - рассказали в полиции.

Правоохранителям пришлось применить оружие, после чего его доставили в больницу с диагнозом «непроникающее травматическое ранение шеи». По данным полиции, преступника задержали в порядке ст.208 уголовного процессуального кодекса Украины в состоянии алкогольного опьянения, он не был госпитализирован.

Уголовное производство открыто по признакам ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). В действиях подозреваемого усматриваются также признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 342 УК Украины («Сопротивление работнику правоохранительного органа»). Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось ранее, пострадавшим при обстреле авто на Херсонщине оказался помощник народного депутата от «Батькивщины» Юрия Одарченко Андрей Федоренко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2427 грн.
12
Теги