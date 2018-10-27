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В субботу, 27 октября, у здания Кабинета министров в Киеве прошел "Конопляный марш свободы", пишет MIGNEWS.

Известно, что десятки участников акции, которые пришли в центр Киева, выступают за легализацию каннабиса в медицинских целях. Активисты просят украинскую власть начать медицинское исследование конопли и декриминализировать правонарушения.

Люди вышли с плакатами "Запрет каннабиса - преступление против свободы", "Мы нуждаемся в марихуане".

Участники марша хотят донести идею, что марихуана необходима для людей, которые имеют онкологические заболевания, эпилепсию, рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера.

Также среди требований - полная реорганизация органов по контролю и борьбе с наркотиками.

Кроме того, участники марша требуют отменить уголовную ответственность за употребление марихуаны и увеличение законно допустимого объема хранения марихуаны для личного использования.

Позднее активисты направились к зданию Минздрава.
ForUm

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