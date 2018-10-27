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И.о. главы Министерства финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что Минфин работает над налогом на выведенный капитал (НнВК) для компаний, у которых оборот не больше 200 млн грн.

Об этом она рассказала в интервью изданию Корреспондент, пишет Слово и Дело.

Она уточнила, что законопроект подан.

«Мы работаем над этим. Полное введение НнВК для всех категорий действительно приведет к потерям бюджета, это очевидно, мы посчитали. Поэтому мы работаем над фискально-нейтральной моделью для тех компаний, у которых оборот не больше 200 млн грн. Для понимания: это 97-98% всех украинских компаний», - объяснила она.

По ее словам, президент требует ввести налог в действие уже с 1 января 2019 года, так что министерство сейчас на финальной стадии, «находит понимание с нашими международными партнерами».

Маркарова отметила, что для физических лиц не будет никаких изменений по упрощенной системе, связанных с введением налога на выведенный капитал, а для юридических - возможно.

Однако, в МЭРТ считают, что введение в Украине налога на выведенный капитал негативно отразится на доходах госбюджета и, соответственно, способностях страны обслуживать внешние обязательства.

Как сообщалось ранее, Министерство финансов Украины запускает официальную страницу в терминале Bloomberg. Об этом объявила и.о. министра финансов Оксана Маркарова в ходе рабочего визита в Великобританию.
ForUm

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