Российская миграционная политика может быть серьезно скорректирована для притока в страну людей из стран бывшего СССР и дальнего зарубежья. Как пишет газета Коммерсант, в местном правительстве уже одобрили новую концепцию миграционной политики. Теперь ее должен утвердить президент Путин. Первым шагом можно считать принятый на этой неделе Думой в первом чтении законопроект, упрощающий получение гражданства, пишет Капитал.

Напомним, что Госдума РФ 25 октября приняла в первом чтении (408 за и ноль голосовавших против и воздержавшихся) поправки к закону «О гражданстве Российской Федерации», подготовленные МВД. Их представил заместитель главы ведомства Игорь Зубов, и с его слов стало ясно, что принятие поправок не в последнюю очередь связано с ситуацией в Украине. Законопроект, по словам Зубова, предлагает «установить полномочия президента по определению в гуманитарных целях категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право быть принятыми в гражданство РФ в упрощенном порядке».

Поправки устраняют проблему, связанную с тем, что нынешняя редакция закона требует от тех, кто хочет получить гражданство, регистрацию по месту жительства в РФ. Поправки к закону предоставляют право участникам программы переселения, а в эту категорию после получения убежища попадают и те, кто уехал с Украины, подать заявление о приеме в гражданство РФ как по месту жительства, так и по месту пребывания в выбранном для проживания регионе.

Будут и другие меры, предусматривающие «снижение барьеров для возвращения на родину соотечественников».

Упростить процедуру предоставления гражданства МВД поручил Владимир Путин, когда во время прямой линии 7 июня с просьбой о помощи к нему обратились беженцы с юго-востока Украины, которые не имели ни документов, ни возможности их получить. В ответ Путин и заявил о необходимости «либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства». По его словам, речь идет о людях вне зависимости от национальности и религиозной принадлежности, но в первую очередь в фокусе должны быть те, кто считает себя «кровно связанными с русским миром, владеющими русским языком, желающими работать в нашей стране, имеющими соответствующие компетенции».