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Министерство финансов Украины запускает официальную страницу в терминале Bloomberg. Об этом объявила и.о. министра финансов Оксана Маркарова в ходе рабочего визита в Великобританию, сообщает пресс-служба ведомства.

«Данная страница – это доступный информационный ресурс о финансовых инструментах, эмитентом которых выступает Украина. Информирование иностранных инвесторов об украинских суверенных финансовых инструментах будет способствовать расширению базы иностранных инвесторов в ценные бумаги, выпущенные Украиной», - пояснила и.о. министра.

Теперь каждый пользователь Bloomberg может получить информацию о календаре аукционов украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), оперативную информацию об объявлении и результаты аукционов. Также на странице содержится информация об облигациях внутреннего и внешнего государственного займа, находящихся в обращении, список первичных дилеров и общая информация об аукционах.

Пользователи терминала Bloomberg могут найти официальную страницу Минфина через функцию MFU.
ForUm

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