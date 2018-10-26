Менее трети граждан Украины знают, что такое томос.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса КМИС, проведенного по заказу «Детектор медиа» с 28 августа по 24 сентября 2018 года в 109 населенных пунктах Украины, сообщает Укринформ.

«Слово томос за последние полгода стало общеупотребительным, поэтому респондентам задавался вопрос, что такое томос. На самом деле, сейчас 28,5% людей говорят, что они знают, а другие честно признают, что они не знают, что означает это понятие», - сказал заместитель директора КМИСа Антон Грушецкий, представляя данные исследования.

По его словам, 71,5% респондентов не знают или им трудно сказать, что означает томос.

Исследование на тему «Эффективность государственной политики в сфере информационной безопасности накануне выборов» провел КМИС по заказу ОО «Детектор медиа» с 28 августа по 24 сентября 2018 года. Оно проводилось в 109 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, которые контролируются Украиной. Исследование осуществлялось при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Дании.

Максимальная погрешность для большинства показателей не превышает 3,3%.

Напомним, 17 апреля Президент Петр Порошенко призвал нардепов поддержать обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею І о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии.

11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение о возобновлении канонического статуса предстоятелей УПЦ КП Филарета (Денисенко) и УАПЦ Макария (Малетича).

Синод также признал незаконной аннексию Киевской митрополии Русской церковью в 1686 году.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх киевский и всей Руси-Украины Филарет отмечает, что на пути к получению томоса от Вселенского патриарха Варфоломея и Священного Синода Константинопольской церкви, УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и представители УПЦ Московского патриархата, которые поддерживают создание единой поместной православной церкви в Украине, должны объединиться.