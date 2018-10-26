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Черкассы являются самым криминальным городом Украины, заявил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Мирный город Черкассы, где несколько дней назад проводил совещание руководителей криминальной полиции Украины – самый криминальный город в стране», - написал он в Facebook.

При этом Аброськин отметил Мариуполь.  

«Сегодня Мариуполь – это самый безопасный город, потому что общество, полиция и военные делают все возможное для этого», - заявил он.
ForUm

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