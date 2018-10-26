также в разделеОбщество
Врачи не нашли противопоказаний для пребывания Зайцевой в СИЗО 9
ГПУ показала возможные орудия пыток из полтавских колоний 9
В «Борисполе» задержали боевика «ДНР» 7
Скандальная комиссия по Азову: Делегации РФ запретили въезд в Украину 18
Аброськин назвал самый криминальный город Украины 41
Украинцы в Facebook высказали мнения о действиях Фанара в отношении Украины 19
Военный погорел на продаже оружия из зоны ООС уголовникам 12
«Улучшали» статистику: Полицейские сделали из сельского рыбака «оружейного барона» 25
Из Украины выдворили очередного «вора в законе» 25
Три сотни овец, застрявших в черноморском порту, утилизируют 37
Хуг заявил, что СМИ неверно интерпретировали его слова о военных РФ на Донбассе 47
УПЦ КП выдвинет Филарета на предстоятеля поместной церкви 39
Украинцы – мировые лидеры по запросам вида на жительство в Европе 45
За сына нардепа Березкина внесли залоги 76
Филарет: РФ готовит почву для военного вмешательства в Украину 63
Опубликовано творческое завещание Сенцова 47
Филарет: Проведение Объединительного собора зависит от Вселенского патриарха 54
Foreign Policy уточнило интервью с Хугом 363

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев пояснил перевод своей миллионной премии маме в США.

«Я перевел деньги маме в Америку. Она там живет с 2006 или 2008 года, больше десяти лет точно. Если я проиграю апелляцию в 8 млрд гривен против меня, то что случится с моим имущество здесь?» - сказал он в интервью LB.ua.

На предположение журналиста, что все его имущество будет арестовано, глава «Нафтогаза» ответил утвердительно.

«Представьте себя на моем месте. Я в принципе никогда не храню больших денег здесь на счету именно по этой причине. Я понимаю, что по фактам, которые связаны с работой «Нафтогаза», сейчас открыто огромное количество дел — у меня есть толстенная папка с этими делами, я их периодически листаю. Там и НАБУ, и прокуратура — все есть. Сами по себе эти расследования — нормальный процесс, я к этому отношусь спокойно. Но ни одно из этих дел не было закрыто, все они в подвешенном состоянии. И это создает существенный риск», - пояснил Коболев.

Напомним,  Коболев получил премию в 7,9 млн долларов за победу «Нафтогаза» над «Газпромом» в Стокгольмском суде.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2591 грн.
63
Теги