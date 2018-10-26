Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев пояснил перевод своей миллионной премии маме в США.

«Я перевел деньги маме в Америку. Она там живет с 2006 или 2008 года, больше десяти лет точно. Если я проиграю апелляцию в 8 млрд гривен против меня, то что случится с моим имущество здесь?» - сказал он в интервью LB.ua.

На предположение журналиста, что все его имущество будет арестовано, глава «Нафтогаза» ответил утвердительно.

«Представьте себя на моем месте. Я в принципе никогда не храню больших денег здесь на счету именно по этой причине. Я понимаю, что по фактам, которые связаны с работой «Нафтогаза», сейчас открыто огромное количество дел — у меня есть толстенная папка с этими делами, я их периодически листаю. Там и НАБУ, и прокуратура — все есть. Сами по себе эти расследования — нормальный процесс, я к этому отношусь спокойно. Но ни одно из этих дел не было закрыто, все они в подвешенном состоянии. И это создает существенный риск», - пояснил Коболев.

Напомним, Коболев получил премию в 7,9 млн долларов за победу «Нафтогаза» над «Газпромом» в Стокгольмском суде.