Украинско-белорусская граница – это граница дружбы и ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Россия использовала ее. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в Гомеле во время встречи с представителями украинской общины Беларуси, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Это граница дружбы, и ни в коем случае не должны допустить, чтобы для Украины с территории Беларуси была любая угроза. Мы не ждем, знаем, что этого не будет и, конечно, мы не хотим, чтобы Россия использовала Беларусь для того, чтобы зайти нам во фланг», - сказал Порошенко, добавив, что «граница является для нас очень важной».

Глава государства отметил, что в свое время он принял решение о проведении переговоров о мире в Украине в Минске. «Чтобы те надежды, которые связывает Украину с миром, с прекращением агрессии России против незаконной аннексии Крыма, для того, чтобы прекратить вторжение на востоке нашей страны, мы приняли в свое время решение для того, чтобы делать переговоры именно в Минске. И для того, чтобы почувствовать ту поддержку, которую нам демонстрирует сегодня мир, в Беларуси для того, чтобы приоткрыть ворота Европы по отношению к Беларуси», - сказал он.

«Мы с добрыми намерениями приехали в Беларусь для того, чтобы продемонстрировать стратегичность и ответственность», - добавил Порошенко.

«Мы опираемся на вас, вы - точно рассчитываете на нас. Потому на сегодняшний день Украина развивается такими темпами, экономика растет, армия построена, церковь свою будем иметь. С Божьим благословением, потому что церковь независимого государства - это один из атрибутов независимости», - также подчеркнул Глава государства.

В начале встречи с общественностью Петр Порошенко почтил память выдающегося украинского поэта и художника Тараса Шевченко. Глава государства установил цветочную композицию к памятнику Кобзарю.

Собравшиеся у памятника Кобзарю вместе с Президентом спели Гимн Украины.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolitа заявил, что истории задержаний украинских граждан в Беларуси и передачи их России свидетельствуют о том, что пребывание украинцев в этой стране может представлять опасность.