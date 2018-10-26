также в разделеПолитика
Порошенко: Украинско-белорусская граница – это граница дружбы 6
Климкин: РФ вероятно поставляет уголь с оккупированного Донбасса в Турцию и Польшу 49
Порошенко встретился с экс-президентами Украины 54
Венгрия заявила в Брюсселе об ухудшении отношений с Украиной 24
Геращенко о резолюциях ООН: У РФ земля и море должны гореть под ногами 85
В Кабмине прокомментировали отставкой сразу 4 глав ОГА 80
Ведущие европейские СМИ о нападении радикалов на офис Медведчука: Украинская полиция бездействует 44
Порошенко: Присуждение премии Сахарова Сенцову приблизит его освобождение 17
Европарламент призвал ЕС усилить санкции против РФ в случае обострения ситуации на Азове 21
Киевский губернатор подтвердил, что уходит с должности. В политику 54
Кабмин одобрил увольнение 4 глав ОГА 56
Сийярто отказался комментировать влияние РФ на украинско-венгерские отношения 34
ЕП предлагает назначить спецпредставителя по Крыму и Донбассу 37
Венгрия предложила Украине договор о защите нацменьшинств 52
Столтенберг: НАТО держит в поле зрения проблему на Азове 33
Кабмин проверит эффективность топ-чиновников 25
Медведчук о повышении цены газа: Украина полностью обеспечивает себя природным газом для нужд населения 67
Могерини: Милитаризация на Азове может привести к дестабилизации в Черном море 105

В Гомеле состоялась встреча президентов Украины и Беларуси Петра Порошенко и Александра Лукашенко в формате «с глазу на глаз». Об этом ForUm’у  сообщили в пресс-службе Главы государства.

В начале переговоров Порошенко поблагодарил за инициативу проведения Первого форума регионов Украины и Республики Беларусь и отметил его результативность. В частности, по его словам, уже был подписан ряд соглашений между областями и планируется принятие еще нескольких документов.

Президент также отметил, что сотрудничество между Украиной и Беларусью базируется на дружбе. «Мы абсолютно уверены, что отношения вышли на серьезный рост. Экономика наших стран показывает, что прирост составляет более 23%», - отметил он.

«Для нас очень важно сохранить эти тенденции», - добавил Порошенко.

Главы обоих государств примут участие в работе Первого форума регионов Украины и Республики Беларусь.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1279 грн.
56
Теги