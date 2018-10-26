В Гомеле состоялась встреча президентов Украины и Беларуси Петра Порошенко и Александра Лукашенко в формате «с глазу на глаз». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

В начале переговоров Порошенко поблагодарил за инициативу проведения Первого форума регионов Украины и Республики Беларусь и отметил его результативность. В частности, по его словам, уже был подписан ряд соглашений между областями и планируется принятие еще нескольких документов.

Президент также отметил, что сотрудничество между Украиной и Беларусью базируется на дружбе. «Мы абсолютно уверены, что отношения вышли на серьезный рост. Экономика наших стран показывает, что прирост составляет более 23%», - отметил он.

«Для нас очень важно сохранить эти тенденции», - добавил Порошенко.

Главы обоих государств примут участие в работе Первого форума регионов Украины и Республики Беларусь.