Застрахованными должны быть все. Так говорится в законопроекте №9163, который недавно зарегистрировали депутаты – они предлагают ввести обязательное медицинское страхование. Оплачивать страховку обяжут работодателя, а если человек безработный, за него заплатят местные органы власти. Размер обязательного взноса будет определять Кабинет министров, говорится в проекте. Но депутаты считают, что это должно быть не менее 400 грн.

Что предлагают депутаты

«Украинцы за свой счет финансируют систему здравоохранения на 60%, а государство на 40%. В результате, медицинская помощь для украинцев стала катастрофически недоступной экономически и физически», – отмечают депутаты в пояснительной записке к проекту. Поэтому авторы проекта предлагают разделить медуслуги на те, которые будет покрывать государство, и те, которые возместит страховка.

Что оплатит госбюджет? В проекте указан тот же перечень медуслуг, что и в нынешнем законе. Это экстренная медпомощь, первичная помощь – лечение у терапевта, семейного врача и педиатра; специализированная и высокоспециализированная медпомощь; паллиативная медпомощь и реабилитация; медпомощь детям до 16 лет, ведение беременности и роды.

Конкретный список бесплатных услуг будет известен только в 2019 году, когда Рада будет утверждать новый госбюджет. То есть украинцам каждый год будут сообщать, что в больницах официально платно и сколько это будет стоить. Цена на медуслуги будет одинаковой во всех медучреждениях. То, что не войдет в госпрограмму, по сути, и должна покрыть медстраховка.

Также в законопроекте указано, что может покрывать страховка. Это диагностика, лечение, профилактика, реабилитация и лекарства. Перечень услуг будет зависеть от договора со страховой компанией.

Годовой взнос за каждого человека будет стоить примерно 4783 гривни, или 398,56 гривен ежемесячных платежей. Его должны будут платить работодатели, и сделают это, вероятно, за счет зарплат; за безработных должны будут платить местные органы власти (с полученных налогов).

Законопроект устанавливает для страховщиков проект массу ограничений. Например, страховая компания должна хранить деньги только в государственном банке. 94% взноса страховщик должен направлять в свой резервный фонд. Именно из него компания будет оплачивать лечение клиентов. 5% от этой суммы страховая оставляет на организацию своей работы: сюда входят расходы и прибыль предприятия. Еще 1% надо будет перечислять в государственный Резервный Фонд. Этот фонд якобы должен стать «подушкой безопасности»: если у какой-то страховой вдруг закончатся деньги, лечение пациентов будет финансироваться из Фонда. Также новая структура будет контролировать страховые компании.

Именно тотальный контроль и настораживает страховщиков. Например, государственный Резервный Фонд – неплохой способ для чиновников контролировать денежные потоки на медицину. По подсчетам самих авторов законопроекта, благодаря страховым взносам работодатели могут «дофинансировать» медицину на 50-70 млрд грн.

Законопроект №9163 только недавно внесли в парламент. Он должен еще пройти обсуждение в комитетах парламента и получить экспертное заключение, только потом его могут вынести на голосование. До этого момента может пройти достаточно много времени. Например, два практически идентичных проекта лежат в комитетах с 2016 года.

Как сейчас работает медстрахование в Украине

В Украине в настоящее время работает добровольное медицинское страхование (ДМС), но только 5-6% украинцев имеют полис ДМС. Страховщики предлагают ДМС, в основном, рабочим коллективам – то есть его может оформить работодатель для своих сотрудников. Сейчас 90% всего рынка личного страхования находится в корпоративном сегменте.

После старта медреформы некоторые страховщики начали предлагать и индивидуальные полисы ДМС. Стоимость индивидуального ДМС дороже корпоративного в 4-5 раз и может достигать 20-30 тыс. грн.

Кроме того, индивидуальная страховка обычно имеет больше исключений по сравнению с корпоративными программами, отмечают в страховых компаниях.

Страховщики больше ориентированы на корпоративные полисы ДМС по простой причине – работающим некогда болеть. Под это страховые и рассчитывают свои программы. А если позволить страховаться всем по одному, то за полисами будут идти только больные, делится агент одной из страховых компаний.

ДМС начнет развиваться, когда в Украине появится база всех пациентов. Тогда страховая будет понимать, с каким состоянием здоровья к ней приходит человек.

«Когда появится всеукраинская база с подтвержденными диагностами историями болезней людей – эти полисы будут индивидуальными, под каждым будут свои условия и цены, и тогда будут принимать на страхование всех. Пока справку на любую болезнь в Украине можно приобрести за 200 грн через интернет, страховые не будут заниматься индивидуальным ДМС», – рассказал сайту «Сегодня» страховой агент.

Сколько стоит индивидуальная страховка:

до 2000 грн/год – в большинстве страховых за такие деньги готовы записать к врачу, обеспечить вызов доктора на дом, покрыть неотложную помощь.

От 3300 грн/год – сюда входит вызов врача на дом, визит к врачам государственных медучреждений, оплата лекарств на 800 грн в год при болезни, неотложная помощь. Если человек попал на стационар – можно получить до 70 тыс. грн компенсации за лекарства. На стоматологию предусмотрено 300 грн в год.

От 7000 грн/год – вызов врача на дом, услуги травмпункта, обеспечение лекарствами на сумму 1500 грн в год, визит к врачам в государственных и частных медучреждениях. На лекарства при лечении на стационаре – до 100 тыс. грн. На стоматологию компенсируют 800 грн.

От 18 тыс. грн – то же самое, что и по предыдущим пунктам, плюс визиты в брендовые частные клиники, на стоматологию – 2500 грн в год, а также компенсация 150 тыс. грн на медикаменты на стационаре.

Застраховаться могут не все. Страховая может отказаться продать полис ДМС людям с инвалидностью, тем, кто состоит на учетах в диспансерах, имеет пороки сердца, гепатиты, туберкулез, сахарный диабет, страдает эпилепсией, раком, психическими или венерическими заболеваниями, когда-либо употреблял наркотики.

Медстрахование должно быть доступным, именно на это делают акцент в Минздраве. Но сначала надо подсчитать тарифы на каждую медицинскую услугу, сделать коммунальные и государственные медучреждения конкурентными.

«В 2020 году в Украине появится государственная программа медицинских гарантий, которая будет покрывать все уровни медицинских услуг, включая стационарные. Параллельно с 2020 года в Украине должно начаться активное развитие медицинского страхования. Политика МЗ Украины – обеспечить каждому человеку в Украине гарантированное покрытие основных медицинских услуг первичной, специализированной, экстренной помощи через Национальную службу здоровья. И дополнительно – дать работодателям, государственным учреждениям, местной власти и пациентам все возможности воспользоваться преимуществами страхования», – отмечают в Минздраве.

Виталий Андроник, «Сегодня»