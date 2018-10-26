Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что Москва готовит почву для того, чтобы вмешаться с помощью военной силой, и новым поводом должна стать якобы защита русской церкви Московского патриархата в Украине. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, сообщает УНИАН.



«Не столько говорят о предоставлении томоса, сколько о захвате храмов. Почему? И откуда это идет? Это идет от Москвы. Москва готовит почву для того, чтобы вмешаться военной силой», - заявил он.

«На Донбассе какой был повод - защита русскоязычного населения, когда вмешались - забыли о причине вмешательства. Сейчас хотят новую причину придумать - это защита русской церкви Московского патриархата, защита православных (в Украине). Мы, зная это, не допустим никакого насилия и не дадим оснований для Москвы вмешиваться в наши украинские дела, в нашу украинскую церковную жизнь», - добавил Филарет.



Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви. Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.