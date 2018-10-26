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Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтонсообщил, что Дональд Трамп пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года, сообщает Радио Свобода.

Как заявил Болтон, он передал приглашение во время встречи с Путиным в Москве ранее на этой неделе.

«Мне кажется, что прогресс в отношениях с Россией бывает тогда, когда обе стороны непосредственно выкладывают, в чем заключаются их национальные интересы. Иногда мы просто не можем прийти к согласию. Но в других случаях, когда мы обсуждаем некоторые из этих вопросов, мы можем», – оценил Болтон возможность результативных личных переговоров лидеров США и России.

Ныне советник Трампа находится с визитом в Закавказье, в частности в Армении и Азербайджане.

Напомним, во время встречи в Москве Болтон и Путин договорились, что ближайшая встреча президентов США и России пройдет в Париже 11 ноября. Тогда в столице Франции пройдут торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.
ForUm

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