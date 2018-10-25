Киевская городская государственная администрация решила запустить электронный билет в коммунальном транспорте в тестовом режиме с 1 ноября.

Об этом сообщила пресс-секретарь департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Ксения Призиглей, передают Українські Новини.

«С 1 ноября электронный билет запускается в тестовом режиме», - сказала она.

По ее словам, в наземном транспорте уже установлено 1 500 комплектов оборудования для функционирования системы электронного билета.

Кроме того, распоряжением от 22 октября мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко утвердил порядок функционирования автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте независимо от форм собственности.

Согласно документу, перевозчики должны оборудовать подвижной состав городского транспорта, а также станции Киевского метрополитена, скоростного трамвая, фуникулера, городской электрички оборудованием для функционирования системы электронного билета.

Порядком предусмотрены такие формы носителя е-билета: транспортная карточка, банковская карточка, социальная (льготная карточка), QR-код, ученический и студенческий билеты, гаджет с соответствующим приложением.

Проездной билет может быть разовым; на определенный период на один или несколько видов транспорта с определенным количество поездок, без определенного количества поездок; период пользования может начинаться с момента продажи билета или с момента его активации; предусмотрен билет с учетом дальности поездки.

Если пассажир не пользуется е-билетом на протяжении года, билет будет заблокирован в системе, и стоимость неиспользованных поездок не возвращается.

В то же время пассажир может обратиться с заявлением о возврате денежных средств с билета, если он пользовался им в течение года.

Напомним, в декабре 2017 года КП «Киевпастранс» начало монтаж и тестирование электронного оборудования для автоматизированной системы оплаты проезда.