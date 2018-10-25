также в разделеСтолица
Бывший сотрудник прокуратуры торговал психотропами в Киеве 7
Киев закупил новую спецтехнику для зимы 17
В киевском метро задержали на взятке полицейского 27
В Киеве бригаду коммунальщиков забросали камнями 195
Кличко показал новое уличное освещение Киева 43
В Киеве вступил в силу запрет на ночную продажу алкоголя 36
«Киевавтодор» показал карту отремонтированных дорог в столице 17
5% киевлян – все еще без горячей воды, тепло дали 63% домов 23
Масштабное ДТП на Печерске: полиция сообщила о 21 поврежденном авто 60
В полиции рассказали, какие авто больше всего интересуют угонщиков 61
Опубликовано видео ДТП с «бешенным» автокраном в Киеве 177
В платежках киевлян за октябрь-ноябрь будет старая цена за тепло 39
Полиция уточнила: в ДТП на Печерске повреждены 19 авто 141
В центре Киева автокран смял 10 авто 84
Укрзализныця прокомментировала проблемы в работе городской электрички в Киеве 27
В Киеве задержали полицейских на вымогательстве $50 тысяч 139
В КГГА ответили Горбатюку по срыву следственного эксперимента на Майдане 29
Задержан второй участник резонансного ограбления с убийством в Киеве 67

Киевская городская государственная администрация решила запустить электронный билет в коммунальном транспорте в тестовом режиме с 1 ноября.

Об этом сообщила пресс-секретарь департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Ксения Призиглей, передают Українські Новини.

«С 1 ноября электронный билет запускается в тестовом режиме», - сказала она.

По ее словам, в наземном транспорте уже установлено 1 500 комплектов оборудования для функционирования системы электронного билета.

Кроме того, распоряжением от 22 октября мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко утвердил порядок функционирования автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте независимо от форм собственности.

Согласно документу, перевозчики должны оборудовать подвижной состав городского транспорта, а также станции Киевского метрополитена, скоростного трамвая, фуникулера, городской электрички оборудованием для функционирования системы электронного билета.

Порядком предусмотрены такие формы носителя е-билета: транспортная карточка, банковская карточка, социальная (льготная карточка), QR-код, ученический и студенческий билеты, гаджет с соответствующим приложением.

Проездной билет может быть разовым; на определенный период на один или несколько видов транспорта с определенным количество поездок, без определенного количества поездок; период пользования может начинаться с момента продажи билета или с момента его активации; предусмотрен билет с учетом дальности поездки.

Если пассажир не пользуется е-билетом на протяжении года, билет будет заблокирован в системе, и стоимость неиспользованных поездок не возвращается.

В то же время пассажир может обратиться с заявлением о возврате денежных средств с билета, если он пользовался им в течение года.

Напомним, в декабре 2017 года КП «Киевпастранс» начало монтаж и тестирование электронного оборудования для автоматизированной системы оплаты проезда.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1599 грн.
13
Теги