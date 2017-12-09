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КП «Киевпастранс» начало монтаж и тестирование электронного оборудования для автоматизированной системы оплаты проезда. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

«Сначала валидаторы установят в электротранспорте, затем в автотранспорте», - отметили в ведомстве.

Полностью закончить монтажные работы и запустить электронный билет планируется в апреле следующего года.

Валидаторы считывают информацию с бесконтактных технологий NFC (смартфоны, умные часы), EMV (банковские карты) и обеспечивают оптическое считывание QR- и штрихкодов.

В свою очередь, кондукторы и контролеры будут иметь портативный мобильный терминал для контроля оплаты проезда и проверки проездных документов.
ForUm

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